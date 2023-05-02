Семаков Михаил Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семаков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 03 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 228
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28599. СЕМАКОВ, МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, 50 л. Гр. Малмыжск. у., В.-Полянск. в., д. Собакино; — Н. С. 5 уч. Малмыжск. у. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. нак. замен. пр. р. 3 м. Исп. 3 февр. 920.
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