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Выбор Александр Янов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Выбор
Имя
Александр
Отчество
Янов
Дата исполнения приговора
25 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
101508. ВЫБОРЪ, АЛЕКСАНДРЪ ЯНОВЪ (онъ же Вибургъ), 19 л. Мщ. г. Луги, рд. въ д. Теребони, Косицк. в., Новгородск. у.; — Новгород. О. С., 18 Апр. 911, 133, 140 и 2 ч. 1484 У., по слож. съ наказ. по приг. З. Н. 7 уч. Новгород. у. отъ 26 Іюня 910 г. (арестъ 5 дн.), тюр. 2 г. и 3 дн. Исп. 25 Іюля 911.

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