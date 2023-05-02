Бабич Егор Денисов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бабич
- Имя
- Егор
- Отчество
- Денисов
- Дата исполнения приговора
- 30 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129721. БАБИЧЪ, ЕГОРЪ ДЕНИСОВЪ. К. Павлоград. у., Славянск. в., д. Крутояровки, 22 л.; — З. Н. 7 уч. Павлоградск. у., 169 и 170 М., тюр. 10 м. Исп. 30 Авг. 909.
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