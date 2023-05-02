Князев Федор Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Князев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 14 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6060. КНЯЗЕВ ФЕДОР МАКСИМОВИЧ, 45 л , Данковск. у., Лошаковск. в., л. Елизаветино, Н. С. 5 р. Данковск. у., Ст. 113 ч. 1, лиш. св. 1 г., и пор. пр. 2 г., Исп. 14 мая 923.
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