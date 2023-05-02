Князев Федор Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКнязев Федор Максимович

Князев Федор Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Князев
Имя
Федор
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
14 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
6060. КНЯЗЕВ ФЕДОР МАКСИМОВИЧ, 45 л , Данковск. у., Лошаковск. в., л. Елизаветино, Н. С. 5 р. Данковск. у., Ст. 113 ч. 1, лиш. св. 1 г., и пор. пр. 2 г., Исп. 14 мая 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.