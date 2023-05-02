Колтунов Фаддей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колтунов
- Имя
- Фаддей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 04 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6285. КОЛТУНОВ ФАДДЕЙ ИВАНОВИЧ, 52 л., Рыльск. у., Снаготьск. в., с. Любимовки, В. Т. Триб. Западн. окр., Ст. ст. 114 и 188, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 4 июля 923.
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