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Гиппуев Сафар Соккуров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гиппуев
Имя
Сафар
Отчество
Соккуров
Дата исполнения приговора
16 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 64
Источник
Скан
Оригинальная запись
46057. ГИППУЕВЪ, САФАРЪ СОККУРОВЪ. Сельск. обыв. Безенгіевскаго общ., Нальчикск. окр., 18 л.; — Владикавказ. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1549 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 16 Февр. 905.

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