Салогин Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалогин Алексей Николаевич

Салогин Алексей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Салогин
Имя
Алексей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
07 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 309
Источник
Скан
Оригинальная запись
11435. Салогин Алексей Николаевич, 29 л., Самарск. у., Екатериновск. в. и с. Н. С. 7 уч. Самарск. у. Ст. ст. 180 п. "в", 189, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 7 нояб. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.