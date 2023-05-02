Живаев Михаил Федотович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Живаев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Федотович
- Дата исполнения приговора
- 13 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3206. ЖИВАЕВ МИХАИЛ ФЕДОТОВИЧ, 23 л., Ардатовск. у., Атяшевск. в., с. Тарасово. Томск. Губсуд. Ст. ст. 113, 114, 116, лиш. св. 4 г. 11 м. 10 д. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 13/ІѴ—24.
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