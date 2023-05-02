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Трушкин Никита Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трушкин
Имя
Никита
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
26 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 354
Источник
Скан
Оригинальная запись
12134. ТРУШКИН НИКИТА АНДРЕЕВИЧ, 24 л., Кирсановск. у., Лукинск. в., д. Ширяевки. Тамбовск Губсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 Г. П. В. З. С. 26/ѴІІ—24.

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