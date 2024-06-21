Хайдина Мария Петрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хайдина
- Имя
- Мария
- Отчество
- Петрова
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 431
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140688. ХАЙДИНА, МАРІЯ ПЕТРОВА. К. Кадников. у., Закутск. в., д. Макарьиной, 35 л., рд. т. же у., Устьянск. в., въ д. Бунаревой; — Г. С. 2 уч. г. Вологды 12 Окт. 909, 169 и 172 М., тюр. 1½ м. Исп. 27 Окт. 909.
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