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Ковалев Дмитрий Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ковалев
Имя
Дмитрий
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
31 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
6078. КОВАЛЕВ ДМИТРИЙ ФИЛИППОВИЧ, 21 г., Рыльск. у., Коровяковск. в., с. Сухиновси, Особ. сес. Н. С. Рыльск. у., Ст. 81г, лиш. св. и пор. пр. 1 г., Исп. 31 июля 923.

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