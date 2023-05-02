Ковалев Дмитрий Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковалев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6078. КОВАЛЕВ ДМИТРИЙ ФИЛИППОВИЧ, 21 г., Рыльск. у., Коровяковск. в., с. Сухиновси, Особ. сес. Н. С. Рыльск. у., Ст. 81г, лиш. св. и пор. пр. 1 г., Исп. 31 июля 923.
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