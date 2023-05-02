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Толмачев Степан Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Толмачев
Имя
Степан
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 406
Источник
Скан
Оригинальная запись
140036. ТОЛМАЧЕВЪ, СТЕПАНЪ ПЕТРОВЪ. К. Красноярск. у., в. и с. Частоостровскаго, 28 л., рд. въ подг. сл. Захуботѣ, г. Ряжска; — М. С. 5 уч. г. Красноярска 31 Янв. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 14 Окт. 909. | 905 43522 1642 У.

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