Горелов Федор Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горелов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 70
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46223. ГОРѢЛОВЪ, ФЕДОРЪ ФЕДОРОВЪ. К. Дмитриев. у., Ваблинск. в., д. Вожевой, 55 л.; — У. Чл. О. С., по Дмитріев. у. (въ 4 р.), 5 и 6 п. 13, 8 п. 170, 3 п. 170¹ и 1 п. 171 М., тюр. 6 м. Исп. 19 Мая 905. | 903 55302 170 М. | 76 26907 1647 У. | 87 38073 172 М.
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