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Малиновский-Зырянов Афанасий

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малиновский-Зырянов
Имя
Афанасий
Дата исполнения приговора
30 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
8622. МАЛИНОВСКИЙ-ЗЫРЯНОВ АФАНАСИЙ, 18 л., Иркутск. у., Бардинск. Хошун. Иркутск. Губсуд. Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 2 г. Исп. 30 марта 923

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