Бильдяев Евтихий Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бильдяев
- Имя
- Евтихий
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100900. БИЛЬДЯЕВЪ, ЕВТИХІЙ ЯКОВлевъ (онъ же Желтовъ), 43 л. К. Мензелин. у., в. и с. Языкова; — Уфимск. О. С., 26 Апр. 911, 16 и 1 п. 170¹ М., по сов., съ приг. сего С. отъ 7 Марта 911 г. (169 и 2 п. 170¹ М., тюр. 1 г.), тюр. 1 г. и 4 м. Исп. 30 Іюня, счит. ср. съ 7 Марта 911. | 98 47961 169 М.
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