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Костюшин Федор Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Костюшин
Имя
Федор
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
02 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 193
Источник
Скан
Оригинальная запись
6774. КОСТЮШИН ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ, 45 л., Сапожковск. у., Путятинск. в., д. Екатериновки, Рязанск. Губсуд, Ст. 114а ч. 1, пор. пр. 1 г., Исп. 2 дек. 923.

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