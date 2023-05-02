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Сорвачев Николай Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сорвачев
Имя
Николай
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
29097. СОРВАЧЕВ, НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 42 л. Гр. г. Усть-Сысольска; — Н. С. 1 уч. Усть-Сысольск. у. Халатн. отн. к. службе, лиш. св. 1 г., по амн. от нак. ос об.

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