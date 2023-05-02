Балондасова Вера Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балондасова
- Имя
- Вера
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 451. БАЛОНДАСОВА, ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА, 29 л. Гр. Боровск. у., Тарутинск. в., д. Грилячева; — Н. С. Покровск. уч. г. Москвы. Подлог, прин. раб. 1 г. Исп. 17 июня 919.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.