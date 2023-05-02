Балондасова Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалондасова Вера Васильевна

Балондасова Вера Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Балондасова
Имя
Вера
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
17 июнь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
451. БАЛОНДАСОВА, ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА, 29 л. Гр. Боровск. у., Тарутинск. в., д. Грилячева; — Н. С. Покровск. уч. г. Москвы. Подлог, прин. раб. 1 г. Исп. 17 июня 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.