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Резников Иван Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Резников
Имя
Иван
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
08 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 231
Источник
Скан
Оригинальная запись
8191. РЕЗНИКОВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ, 15 л., г. Ставрополя. Ставропольск. Губсуд. Ст. 180-а, лиш. св. 1 г. Исп. 8 июля 923.

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