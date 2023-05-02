Витишников Эрнст-Иоганн Ионганнов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Витишников
- Имя
- Эрнст-Иоганн
- Отчество
- Ионганнов
- Дата исполнения приговора
- 18 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101402. ВИТИШНИКОВЪ, ЭРНСТЪ-Іоганнъ Іонганновъ, 29 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Туккума, рд. въ Тальсенск. у. и м.; — Митавск. О. С., 15 Іюня 911, 114, 152¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г., съ зач. 3 м. предв. заключ. Исп. 18 Іюля 911. | 909 121998 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 21475. | 907 23496 169 М. | 907 1427 169 М.
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