Куприянов Филипп Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куприянов
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 05 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 216
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7622. КУПРИЯНОВ ФИЛИПП ГРИГОРЬЕВИЧ, 23 л., Сквирск. у., Нархомовск. в., с. Березко. Н. С. 2 уч. г. Самары. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. Исп. 5 июня 923.
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