Катин Владимир Владимиров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Катин
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Владимиров
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83027. КАТИНЪ, ВЛАДИМИРЪ ВЛАДИмировъ, 18 л. Мщ. г. Елатьмы; — Нижагородск. О. С., 18 Апр. 911, 140 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. М. С. 3 уч. г. Н.-Новгорода отъ 13 Апр. 911 г. (169 М., тюр. 3 м.), тюр. 6 м. Исп. 6 Іюня 911. | 910 64802 169 М. | 906 70531 1643 У. | 908 85795 169 М. | 903 54690 169 М.
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