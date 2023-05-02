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Михайлов Петр Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Михайлов
Имя
Петр
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
26 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 165
Источник
Скан
Оригинальная запись
33757. МИХАЙЛОВЪ, ПЕТРЪ ИВАНОВЪ. МЩ. г. СПБ., 23 л.; — СПБ. О. С. (въ 4 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 26 Марта 905. | 903 71879 1639 У, | 900 47408 169 М. | 902 15247 1655 У.

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