Смирнов Венедикт Арефьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смирнов
- Имя
- Венедикт
- Отчество
- Арефьевич
- Дата исполнения приговора
- 08 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 260
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9214. СМИРНОВ ВЕНЕДИКТ АРЕФЬЕВИЧ, 19 л., Новоторжск. у., Никольск. в., д. Большой Вишеньи, Н. С. 2 уч. г. Петрозаводска. Ст. 180 п.«б», лиш. св. 2 г. Исп. 8 нояб. 923
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