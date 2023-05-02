Аксенова Александра Алексеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аксенова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Алексеева
- Дата исполнения приговора
- 23 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 70656. АКСЕНОВА, АЛЕКСАНДРА АЛЕксѣева. К. Тотем. у., Трофимовск. в., д. Сосновы, 18 л., рд. т. же у., Демьяновск. в., въ д. Косяковѣ; — У. Чл. О. С., по Ярослав. у., 6 п. 18 и 1 п. 170¹ М., а за вычет. 2 м., отбыт. по приг. Г. С. 1 уч. г. Костромы, отъ 12 Іюня 907 г., тюр. 4 м. Исп. 23 Авг. 907.
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