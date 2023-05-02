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Архипов Александр Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Архипов
Имя
Александр
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
1055. Архипов Александр Алексеевич, 22 л., Читинск. окр., Оловянинск. р., с. Ундинского. Н. С. Борзинск. р. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 12 окт. 926.

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