Филин Алексей Романович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Романович
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 368
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12629. ФИЛИН АЛЕКСЕЙ РОМАНОВИЧ, 19 л., Рязанск. у., Мурманск. в., с. Козарина. Рязанск. Губсуд. Ст. 180 П. «Ж», лиш. св. 1½ Г. П. В. З. С. 28/ІХ—24.
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