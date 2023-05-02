Мигулев Степан Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мигулев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 216
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84930. МИГУЛЕВЪ, СТЕПАНЪ ГРИГОРЬевъ, 35 л. Каз. ст. Гіагинской, Майкоп. отд.; — м. С. 3 уч. Майкоп. окр., 31 Дек. 910, 169 и 170 М., тюр. 1 г. Исп. 17 Мая 911. | 907 43003 170¹ М. | 15 Марта 902 г. М. С. 3 уч. Майкоп. окр., за кражу, тюр. 3 м.
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