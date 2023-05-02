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Кирильчук Мария Андреевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кирильчук
Имя
Мария
Отчество
Андреевна
Дата исполнения приговора
10 август ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 134
Источник
Скан
Оригинальная запись
4633. КИРИЛЬЧУК МАРИЯ АНДРЕЕВНА, 40 л., Армавирск. окр., станицы Удобной. Карачаево-Черкесск. Облсуд. Ст. 2 ч. 76, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 10/ѴІІІ—34. 

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