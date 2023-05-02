Кирильчук Мария Андреевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кирильчук
- Имя
- Мария
- Отчество
- Андреевна
- Дата исполнения приговора
- 10 август ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 134
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4633. КИРИЛЬЧУК МАРИЯ АНДРЕЕВНА, 40 л., Армавирск. окр., станицы Удобной. Карачаево-Черкесск. Облсуд. Ст. 2 ч. 76, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 10/ѴІІІ—34.
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