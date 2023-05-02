Концепольский Леонид Исаакович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Концепольский
- Имя
- Леонид
- Отчество
- Исаакович
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 184
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6442. КОНЦЕПОЛЬСКИЙ ЛЕОНИД ИСААКОВИЧ, 26 л., Рд. в Гродненск. г., г. Слонима, Туркестанск. отделен. Верхсуда РСФСР, Ст. 113 ч. 1, лиш. св. 3 г. 11 м. и пор. пр. 5 л., Исп. 24 окт. 923.
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