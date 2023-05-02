Макарычев Кузьма Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Макарычев
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 17 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 155
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26190. МАКАРЫЧЕВ, КУЗЬМА ЕФИМОВИЧ, 48 л. Гр. Пензенск. у., Загоскинск. в., с. Любятина; — Н. С. 3 уч. Пензенск. у. Халатн. отн. к. обязан., лиш. пр. 1 г. Исп. 17 февр. 920.
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