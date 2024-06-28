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Абдул-Мусаиров Шагабутдин Абдул-Мусаиров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абдул-Мусаиров
Имя
Шагабутдин
Отчество
Абдул-Мусаиров
Дата исполнения приговора
04 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
44640. АБДУЛЪ-МУСАИРОВЪ, ШАГАБУТдинъ Абдулъ-Мусаировъ. Башк. Уфимск. у., Абраевск. в., д. Тепариша, 25 л.; — З. Н. 2 уч. Белебеев. у. (во 2 р.), 169 М., тюр. 6 м. Исп. 4 Марта 905.

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