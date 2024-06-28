Абдул-Мусаиров Шагабутдин Абдул-Мусаиров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абдул-Мусаиров
- Имя
- Шагабутдин
- Отчество
- Абдул-Мусаиров
- Дата исполнения приговора
- 04 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44640. АБДУЛЪ-МУСАИРОВЪ, ШАГАБУТдинъ Абдулъ-Мусаировъ. Башк. Уфимск. у., Абраевск. в., д. Тепариша, 25 л.; — З. Н. 2 уч. Белебеев. у. (во 2 р.), 169 М., тюр. 6 м. Исп. 4 Марта 905.
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