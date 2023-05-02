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Попов Николай Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Попов
Имя
Николай
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
19 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
7913. ПОПОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, І8 л., г. Ряжска Архангельск. Губсуд. Ст. ст. 202 ч. 1, 207 ч. 1, лиш. св. 1 г. Исп. 19 апр. 923.

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