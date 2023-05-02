Перевозчиков Николай Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Перевозчиков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 263
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97577. ПЕРЕВОЗЧИКОВЪ, НИКОЛАЙ Андреевъ, 31 г. Лиш. ос. пр. изъ сел. обыв. в. и зав. Юговскаго, Пермск. у., рд. въ г. Перми; — Пермск. О. С., 20 Апр. 911, 1642 У., арест. отд. 3 г. Исп. 2 Іюня 911. | 900 102726 2 ч. 1655 У. | 95 58901 169 М. | 99 101553 У., по сов. съ приг., напеч. въ 93 г. № 96141. | 97 18769 170 и 175 М.
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