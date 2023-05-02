Чичкина Прасковья Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чичкина
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 279
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30298. ЧИЧКИНА, ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА, 34 л. Гр. Клинск. у., Зеленцынск. в., с. Кайдиново; — Н. С. мри М. Ч. К. Спекул., пр. р. 1 г. Исп. 12 окт. 920.
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