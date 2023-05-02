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Пуляев Алексей Диомидович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пуляев
Имя
Алексей
Отчество
Диомидович
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
8040. ПУЛЯЕВ АЛЕКСЕЙ ДИОМИДОВИЧ, 31 г., Сольвычегодск. у., Тимошинск. в. Северо-Двинск. Губсуд. Ст. 114 ч. 1, лиш. св. ½ г. и пор. пр. 1 г. Исп. 18 сент. 923.

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