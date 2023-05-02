Грядунов Алексей Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грядунов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46313. ГРЯДУНОВЪ, АЛЕКСѢЙ АНДРЕевъ. К. Орлов. у., Богословск. в., д. Кривой Луки, 34 л.; — Орловск. О. С., 134 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 11 Мая 905.
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