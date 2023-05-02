Аллахверды-Оглы Паша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАллахверды-Оглы Паша

Аллахверды-Оглы Паша

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аллахверды-Оглы
Имя
Паша
Дата исполнения приговора
31 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
129435. аллАХВЕРДЫ-оглы, паша. К. Карсск. обл., Зарутадск. уч., с. Бардахлы, 19 л.; — Эриван. О. С., 134, 135, 140, 148, 149 и 270 У., тюр. 8 м. Исп. 31 Іюля 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close