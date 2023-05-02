Шиляев Дмитрий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шиляев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 526
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 156187. ШИЛЯЕВЪ, ДМИТРІЙ ИВАновъ. К. Слободск. у., Косинск. в., д. Щекинской, 21 г., рд. т. же у., въ в. и с. Сезеневскомъ; — Пермск. О. С. 18 Сент. 909, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 7 Нояб. 909. | 907 62307 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 71786. | 906 939701 4 1655 У. | 905 29084 169 М.
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