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Вржержевский Степан Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вржержевский
Имя
Степан
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
27 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 58
Источник
Скан
Оригинальная запись
45895. ВРЖЕРЖЕВСКІЙ, СТЕПАНЪ ОСИповъ. Мщ. м. Бѣлой Церкви, Васильков. у., 19 л.; — Симферопольск. О. С., 4 п. 134, 135, 140, 150 и 4 ч. 1613 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 г. Исп. 27 Мая 905.

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