Вржержевский Степан Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вржержевский
- Имя
- Степан
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 58
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45895. ВРЖЕРЖЕВСКІЙ, СТЕПАНЪ ОСИповъ. Мщ. м. Бѣлой Церкви, Васильков. у., 19 л.; — Симферопольск. О. С., 4 п. 134, 135, 140, 150 и 4 ч. 1613 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 г. Исп. 27 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.