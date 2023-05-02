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Абдул-Кадыров Абильхарис Абдул-Каримов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абдул-Кадыров
Имя
Абильхарис
Отчество
Абдул-Каримов
Дата исполнения приговора
15 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
44636. АБДУЛЪ-КАДЫРОВЪ, АБИЛЬХАрисъ Абдулъ-Каримовъ. Башк. Стерлитамакск. у., Уршахметск. в., д. Старо-Тимошкиной, 23 л.; — З. Н. 2 уч. Белебеев. у., 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 15 Апр. 905.

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