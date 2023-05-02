Тухветуллов Сафиулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТухветуллов Сафиулла

Тухветуллов Сафиулла

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тухветуллов
Имя
Сафиулла
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 414
Источник
Скан
Оригинальная запись
140231. ТУХВЕТУЛЛОВЪ, САФІУЛЛА. К. Буинск. у., в. и с. Ентуганова, 40 л.; — Г. С. с. Балакова, Николаев. у., Самарск. г. 30 Окт. 909, 169, 4 и 5 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 30 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close