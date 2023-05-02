Макарютин Мефодий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Макарютин
- Имя
- Мефодий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 22 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 155
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26191. МАКАРЮТИН, МЕФОДИЙ ПЕТРОВИЧ, 21 г. Гр. Болховск. у., Мымринск. в., д. Михайловки; — Н. С. 8 уч. Болховск. окр. Кража, лиш. св. 3 г., по амн. замен. пр. р. 1 г. и 4 м., с зач. 1 м. и 24 д. пр. з. Исп. 22 мал. 920.
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