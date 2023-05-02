Корхалев Андрей Карпович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корхалев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Карпович
- Дата исполнения приговора
- 30 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 190
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6667. КОРХАЛЕВ АНДРЕЙ КАРПОВИЧ, 32 л., Чистопольск. у., Алексеевск. в., с. Мурзихи, Главсуд Татарск. АССР, Ст. 142, лиш. св. 5 л., Срок исп. не указ., осужд. 30 июля 923.
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