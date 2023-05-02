Федоров Алексей Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 12 сентябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 364
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12491. ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ, 21 г, Кунгурск. окр., Красноуфимск. р. Н. С. 10 уч. Кунгурск. окр. Ст. 140, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г П. В. З. С. 12/ІХ—24.
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