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Федоров Алексей Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Алексей
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
12 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 364
Источник
Скан
Оригинальная запись
12491. ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ, 21 г, Кунгурск. окр., Красноуфимск. р. Н. С. 10 уч. Кунгурск. окр. Ст. 140, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г П. В. З. С. 12/ІХ—24.

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