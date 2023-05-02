Королева-Гущина Анна Станиславовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Королева-Гущина
- Имя
- Анна
- Отчество
- Станиславовна
- Дата исполнения приговора
- 30 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16086. КОРОЛЕВА-ГУЩИНА, АННА СТАНИСЛАВОВНА, 22 л. Гр. Мещовск. у., Чемодановск. в., д. Куреево; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Ямск. отд. г. Москвы. Укрыв. вора, лиш. св. 2 г., с зач. 1 м. и 23 д. пр. з. Исп. 30 авг. 920.
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