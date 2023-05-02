Черепахин Михаил Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черепахин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 360
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13287. Черепахин Михаил Николаевич, 21 г., г. Новгорода. Н. С. 21 отд. г. Ленинграда. Ст. 95, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 29 апр. 926. Наст. приг. поглощен приг. того же суда, вст. в зак. силу 31 мар. 926.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.