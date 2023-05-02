Чернов Михаил Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 04 февраль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7990. ЧЕРНОВ, МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, 28 л., Гр. Воскресенск. у. и в., д. Якимра,; Н. С. 1 уч. Воскресенск. у., Покуш. па кражу, лиш. св. 5 л., Исп. 4 Февр. 919.
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