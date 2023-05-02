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Чернов Михаил Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернов
Имя
Михаил
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
04 февраль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
7990. ЧЕРНОВ, МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, 28 л., Гр. Воскресенск. у. и в., д. Якимра,; Н. С. 1 уч. Воскресенск. у., Покуш. па кражу, лиш. св. 5 л., Исп. 4 Февр. 919.

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