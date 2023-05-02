Кулагин Егор Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулагин Егор Егоров

Кулагин Егор Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кулагин
Имя
Егор
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
13 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
95574. КУЛАГИНЪ, ЕГОРЪ ЕГОРОВЪ, 19 л. Мщ. г. Ярославля; — Ярослав. О. С., 19 Марта 911, 10 п. 129, 140 и 1 ч. 1655 У., тюр. 1 г. и 3 м. Исп. 13 Іюня 911. | 906 43724 169 М. | 906 12113 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.