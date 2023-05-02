Червяков Семен Митрофанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Червяков
- Имя
- Семен
- Отчество
- Митрофанов
- Дата исполнения приговора
- __ апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 327
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46584. ЧЕРВЯКОВЪ, СЕМЕНЪ МИТРОфановъ. Сс.-каторжн., 21 г., рд. Котельническ. у., Казаковск. в., въ д. Червякѣ; — Иркутск. О. С., 115, 134, 135 и 2 ч. 1643 У. и § І 438 У. о сс., къ одиночн. заключ. на 10 дн. и продл. срока каторж. раб. на 5 л., съ содерж. въ отрядѣ испытуем. 3 г. Исп. въ Апр. 907. | 905 58645 1630 У. | 903 44884 169 М. | 904 10214 170 М.
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